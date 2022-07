Calciomercato Serie C, Gubbio: ecco Mbakogu e Bonini

GUBBIO - Doppio rinforzo in casa Gubbio. Il club rossoblù, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, annuncia "di aver tesserato per la stagione sportiva in corso Jerry Uche Mbakogu. Classe ’92, attaccante, nell’ultima stagione ha giocato in Grecia, nelle fila dell’Apollon Smyrnis; nel corso della sua carriera ha maturato esperienze anche nei massimi campionati di Russia, Croazia e in Serie A con il Carpi. Contestualmente la società comunica il ritorno in rossoblù di Federico Bonini, in prestito dalla Virtus Entella. Il difensore, classe ’01, lo scorso anno ha disputato 20 partite con il Gubbio".