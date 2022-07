Barcellona, Laporta apre al ritorno di Messi

BARCELLONA (SPAGNA) - È un'estate caldissima quella del Barcellona. I blaugrana, nonostante le difficoltà economiche, sono tra i grandi protagonisti del mercato e le parole del presidente Joan Laporta fanno sognare i tifosi per il prossimo futuro. Il numero uno dei catalani, durante un'intervista a ESPN ha sganciato una vera e propria bomba ipotizzando un possibile ritorno di Messi. Il contratto delle Pulce con il Psg scadrà la prossima estate - ha un opzione anche per un altro anno -, pertanto i supporters azulgrana si augurano che l'argentino possa concludere la propria carriera lì dove tutto ebbe inizio.

Messi al Barcellona? Le parole di Laporta

"Spero e mi auguro che il capitolo di Messi al Barça non sia finito - commenta il numero uno del club spagnolo -. È nostra responsabilità fare in modo che questo capitolo, che è ancora aperto, non venga chiuso. Messi merita un finale di carriera splendido. Moralmente, da presidente del Barça, penso di aver fatto quello che dovevo. Ma anche come numero uno del club e a livello personale, penso di essergli debitore”.