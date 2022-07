Il Psg non sa più come fare per vincere: preso anche uno psicologo

Figure del genere, nel mondo del calcio, sono sempre più presenti. Ed è proprio per questo che il Psg, seppur in notevole ritardo, si sta adeguando. Non solo Vitinha, Ekitike o Mukiele: Christophe Galtier, al ritorno dalla tournée in Giappone, potrà contare anche su uno psicologo. Non per lui, ma per tutta la squadra. Un professionista, come svelato da L’Equipe, che sarà costantemente presente, nei momenti di gioia e di sconforto, una persona che avrà il compito, arduo, di riuscire a regalare equilibrio al gruppo. Il Psg si è convinto dopo le ripetute debacle in Champions: la famosa ‘remuntada’ del Barcellona (2017), lo psicodramma con il Manchester United (2019), ma soprattutto l’ultima disfatta di Madrid, che ha lasciato strascichi non da poco all’interno del Psg. Il compito dello psicologo sarà anche quello di organizzare incontri per lavorare sullo spirito di squadra, quello che le aziende chiamano ‘team building'.