Barcellona, Xavi: "Messi? Ora è impossibile un suo ritorno"

DALLAS (Texas) - Il tecnico del Barcellona Xavi, nel corso della conferenza a Dallas prima dell'amichevole con la Juve, ha escluso un ritorno di Lionel Messi in terra catalana, definendo "impossibile", al momento, l'operazione. Diverso il discorso per il prossimo futuro: "Lui ha un contratto col Psg. È il miglior calciatore del mondo e della storia. Non ha senso parlare di Messi adesso. Il presidente Laporta ha già detto che speriamo tutti che non sia finita la sua storia con il Barcellona".