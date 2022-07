Serie C, Crotone: in arrivo Guido Gomez dalla Triestina

CROTONE - Le idee sul mercato sono chiare in casa Crotone. Fin qui le operazioni effettuate dalla dirigenza calabrese sono state ritenute soddisfacenti dal tecnico Franco Lerda. In uscita si registrano i nomi di Benali, Mogos e Mondonico. Confermati, ma sempre cedibili in caso di offerte vantaggiose, i vari Petriccione, Rojas e Kargbo. Sullo sfondo lo scambio con il Palermo Nedelcearu-Giron. In attacco la prima scelta del Crotone è Guido Gomez della Triestina. L'arrivo dell'attaccante classe '94 non escluderebbe quello di uno fra Alessandro Gabrielloni ed Ettori Gliozzi, entrambi del Como.