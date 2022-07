“Il Psg ufficializza Mukiele”. Addio definitivo a Skriniar

Uno, due e tre. Il Paris Saint Germain ufficializza il terzo acquisto di questo mercato estivo. Lo scrive Le Parisien. Un accordo tra il Lipsia e i francesi era stato raggiunto già sabato 23 luglio, Nordi Mukiele era arrivato nella capitale transalpina ieri, ma l'annuncio è arrivato oggi. Il difensore, che conta una presenza con la Francia, ha firmato per cinque anni. A questo punto, pare molto difficile che Luis Campos torni alla carica con l'Inter per Milan Skriniar, a meno che non parta Kimpembe.

Skriniar al Psg, un affare mai sbocciato Mukiele può giocare non solo difensore centrale ma anche terzino destro. Con la partenza di Colin Dagba, mancava un cambio per Hakimi, che ora è stato trovato nell'ex Lipsia. Niente Skriniar, come detto, in una trattativa che non è mai salita al piano superiore perché il Psg si è scontrato con la richiesta dell'Inter di 70 milioni di euro, arrivando a offrirne al massimo 60.