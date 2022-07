"Accoglienza festosa e sedute personalizzate: il Manchester United coccola Ronaldo"

Tempo di prima amichevole in terra inglese per il Manchester United, che dopo la tournée tra Australia e Thailandia è tornato in patria per rifinire la preparazione in vista dell’inizio della Premier League, che vedrà i Red Devils affrontare il domenica 7 agosto.

Manchester United: Eriksen debutta contro il Wrexham, Ronaldo guarda Di per sé la notizia non sarebbe così importante, visto che lo sparring partner a Carrington è stato il Wrexham, formazione di terza divisione, se non fosse che la partita ha avuto uno spettatore d’eccezione a bordo campo come Cristiano Ronaldo. La presenza dell’attaccante portoghese, rientrato a Manchester solo martedì dopo aver goduto di un lungo permesso per motivi famigliari che lo ha esentato dalla tournée, non è passato inosservato mentre assisteva al match dei propri compagni, tra i quali i nuovi acquisti Lisandro Martinez e Christian Eriksen.