"Koundé-Barcellona, è fatta: manca solo l'ufficialità"

Koundé al Barcellona: i dettagli

Koundé dovrebbe firmare per cinque stagioni a sei milioni di euro l'anno, il massimo nel tetto salariale del club, anche se c'è anche qualche eccezione. Il difensore centrale si trova in Algarve, Portogallo, con il Siviglia per prepararsi alla nuova stagione e recuperare dall'infortunio per giungere al Camp Nou pronto per essere a disposizione di Xavi. L'intenzione del Barça era che Koundé si recasse negli Stati Uniti dove la squadra è in tournée. I tempi, però, si sono allungati e i blaugrana rientreranno dopo il match in programma sabato a New York. Nonostante il club stesse virando su Inigo Martinez, Xavi, sempre secondo Mundo Deportivo, ha esplicitamente richiesto Koundé. Un'operazione che ha ricevuto un'accelerata dopo che nelle casse del club sono finiti 315 miioni di euro di sponsorizzazioni.