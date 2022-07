"Ronaldo-Manchester United, Mendes avvia i contatti con lo Sporting"

Arrivano aggiornamenti continui dalla telenovela Cristiano Ronaldo . La questione relativa al futuro dell’attaccante portoghese sta tenendo banco sulle prime pagine della stampa inglese e sembra per il momento lontano da una soluzione.

L’ultima novità è riportata dal 'Mirror', secondo il quale l’agente di Ronaldo, Jorge Mendes , avrebbe riallacciato i contatti con lo Sporting, il club del cuore di Cristiano, quello dove il portoghese ha mosso i primi passi debuttando nel grande calcio nel 2002 e che sarebbe pronto a riaccoglierlo grazie anche alla vetrina della Champions League, di cui invece non potrà godere il Manchester United dopo il deludente sesto posto nell’ultima Premier League.

Ronaldo-Manchester United ad alta tensione

Il tutto, evidentemente, senza l’autorizzazione dei dirigenti del Manchester United che hanno ribadito a Mendes e a Ronaldo durante il summit svoltosi martedì la volontà di tenere in rosa il giocatore anche nella prossima stagione come guida del nuovo corso guidato da Erik Ten Hag. La volontà di Ronaldo è però antitetica e non è stata modificata dal colloquio avuto con il tecnico olandese e neppure dalla contemporanea presenza a Carrintgon di Sir Alex Ferguson, il padre calcistico di Ronaldo negli anni di gloria del primo ciclo al Manchester Unite e suo storico consigliere.

Cristiano Ronaldo vuole giocare la Champions League

Il giocatore ha ribadito la propria volontà di disputare la Champions League anche nella prossima stagione, scontrandosi però con il diniego dello United anche a prendere in considerazione l’ipotesi del prestito per un anno, che comporterebbe il rinnovo del contratto di Ronaldo, in scadenza con il Manchester il 30 giugno 2023.