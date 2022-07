Serie C, colpo in difesa per il Cerignola: ecco l'esperto Ligi

CERIGNOLA - Colpo d'esperienza in difesa per l'Audace Cerignola. Come pubblicato sui propri canali social, il club pugliese comunica "il tesseramento del difensore , classe 1989, proveniente dalla Triestina (serie C), dove nell’ultima stagione ha totalizzato 29 presenze e 6 reti. Ligi, col vizio del gol, vanta un curriculum di tutto rispetto, con 326 presenze e 11 reti nel calcio professionistico. L’esperto centrale difensivo ha militato per 12 anni di fila in serie B con le casacche di Crotone, Bari, Virtus Entella, Avellino, L.R. Vicenza, Cesena, Carpi e Spezia e 7 in serie C con le maglie di San Marino, Bellaria Igea Marina, Carpi e Triestina".