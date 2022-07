Manchester United, Ronaldo annuncia: "Il re gioca domenica"

Manchester United, Ronaldo a sorpresa: "Il re torna domenica"

In mattinata intanto il Manchester United ha reso noti i convocati per l'amichevole che i Red Devils disputeranno domani a Oslo (inizio alle 13.45) contro l'Atletico Madrid e il nome del fuoriclasse lusitano non figura tra i giocatori a disposizione di Erik Ten Hag. Nel pomeriggio, però, è stato lo stesso Cristiano a far sapere a tutti che domenica tornerà in campo con lo United in amichevole contro il Rayo Vallecano. L'annuncio è arrivato con un messaggio eclatante sui social network: "Il re gioca domenica", ha commentato Ronaldo in un post di una fanpage a lui dedicata. Tra meno di 48 ore Cr7 vestirà nuovamente la maglia dello United, in attesa di capire quale sarà il futuro del cinque volte pallone d'oro.