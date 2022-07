“Charlotte punta l'ex Juve Ramsey”, anche lui in Mls?

Anche Aaron Ramsey andrà in Mls dove già ci sono Bernardeschi, Chiellini e Insigne? Il Charlotte Fc ha puntato il gallese ex Juve per dare una svolta alla stagione inaugurale nel campionato americano. Ramsey ha rescisso consensualmente il contratto con la Juve martedì scorso dopo che a gennaio era già stato mandato dai bianconeri in prestito ai Rangers. Lo scrive il Daily Mail.

“Ramsey valuta offerte europee e americane” Il 31enne ex Arsenal al momento sta valutando eventuali offerte provenienti dall'America, ma anche dall'Europa. A Torino, non ha lasciato un buon ricordo Ramsey: arrivato nel 2019, ha passato più tempo in infermeria che in campo. In totale, ha giocato 49 volte, segnando cinque reti. Prima dell'avventura in Italia, invece, aveva ben impressionato in Premier League con l'Arsenal: 262 presenze e 40 reti.