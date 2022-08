Barcellona, Koundé si presenta: "Xavi mi ha voluto fortemente"

BARCELLONA (Spagna) - "Sono molto felice e orgoglioso di arrivare in questo club. Sono molto grato al presidente e ai tifosi che mi hanno già mostrato molto affetto. Adesso devo solo allenarmi duramente". Queste le prime parole di Jules Koundé da nuovo difensore del Barcellona. Il centrale classe 1998, arrivato dal Siviglia, andrà a rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione del tecnico Xavi: "Ho sempre avvertito la stima dell'allenatore nei miei confronti, voleva davvero che venissi qui. Questo è stato molto importante per me perché è una tappa decisiva della mia carriera. Il mister mi ha chiesto di impegnarmi, so cosa devo fare". Il 23enne francese non ha paura della concorrenza: "Sono tranquillo, sono qui per crescere perché sono ancora giovane. Farò quello che mi chiede l'allenatore. Il fatto che ci sia competizione è una buona cosa". Sui compagni di squadra Koundé ha aggiunto: "Ci sono giocatori molto talentuosi. Sono venuto a dare il mio contributo, sono molto felice di essere qui. Incontrerò di nuovo Ousmane (Dembélé), che conosco bene perché siamo compagni di Nazionale". Infine, sul lungo corteggiamento anche da parte del Chelsea, il difensore ha spiegato: "Ho avuto un'altra opportunità, ma ho preferito aspettare l'accordo del Barça con il Siviglia. Sono qui perché penso che questo é un club con un progetto ambizioso".