ALESSANDRIA - Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale l'Alessandria ha annunciato il nuovo allenatore: "Nominato il nuovo mister Grigio. È Fabio Rebuffi che, dopo un’esperienza di 8 anni con le giovanili Grigie, tra Under 16, Under 17 e Berretti, approda alla conduzione della prima squadra. A coadiuvarlo, in veste di allenatore in seconda, Claudio Lombardo e Nicolò De Giorgi come preparatore atletico. Al nuovo staff Grigio i migliori auguri di buon lavoro".