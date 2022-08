TERNI - Prosegue il mercato della Ternana. Il club rossoverde vuole consegnare una rosa completa e competitiva nelle mani del tecnico Cristiano Lucarelli. In entrata si registrano le trattative per Ahmad Benali, centrocampista libico classe '92 del Crotone, e per Davide Bettella, difensore centrale classe 2000 del Monza. Sul piede di partenza, invece, il centrocampista classe '91 Aniello Salzano destinato al Cittadella ed il difensore classe '94 Matija Boben, diretto al Pescara.