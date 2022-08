Serie C, doppio colpo Vis Pesaro: ecco Cavalli e Sosa

PESARO - Doppio colpo in entrata per la Vis Pesaro. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club biancorossso annuncia "di aver acquisito le prestazioni sportive di Giorgio CAVALLI, difensore. Classe 2000, ha firmato un contratto annuale fino al 30 giugno 2023. Cavalli ha iniziato a muovere i primi passi nel settore giovanile dell’Empoli per poi passare al Pontedera. Lì ha continuato il suo percorso di crescita aggregato alla prima squadra già da giovanissimo, fino ad affrontare le esperienze con Sangimignano, Viareggio e Sangiovannese. Dopo la Pistoiese, ha passato la sua ultima stagione alla Pro Livorno, in Serie D. Il classe 2000 è un difensore centrale destro adattabile a terzino, e si metterà in gioco con mister Sassarini per trovare la completa maturità". Per l'attacco ecco Tomás Ignacio Sosa, figlio di Roberto "El Pampa": "La Vis Pesaro 1898 annuncia l’acquisizione delle prestazioni sportive di Tomás Ignacio Sosa. L’attaccante ha firmato un contratto annuale, fino al 30 giugno 2023. Sosa, figlio d’arte, è nato a Udine, dove suo papà Roberto “El Pampa” ha giocato tra il 1998 e il 2002 prima di passare per Ascoli, Messina e soprattutto Napoli. Cresciuto in Italia fino ai 10 anni, Tomás ha seguito le orme del padre diventando un “numero 9” di struttura fisica importante, lottatore generoso ma anche dotato di un buon fiuto per il gol. Dopo due stagioni in Argentina al Defensa y Justicia, l’attaccante classe 2001 è pronto per una nuova sfida alla Vis Pesaro".