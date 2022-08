Calciomercato Serie C, Novara: Marginean in prestito dal Sassuolo

NOVARA - Rinforzo per il centrocampo del Novara. Con una nota ufficiale diramata sul proprio sito, il club azzurro comunica "di aver raggiunto un accordo con l’Unione Sportiva Sassuolo Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo, fino a giugno 2023, di Andrei MARGINEAN. Il centrocampista, classe 2001, arriva in Italia grazie al Sassuolo che lo preleva dal club romeno dello Zlatna. Dopo aver fatto la trafila nel settore giovanile neroverde, giunge nella formazione Primavera, dove sigla 12 reti in due stagioni. Attira le attenzioni dei club di Serie C, il Messina acquisisce le sue prestazioni in prestito e nell’ultima stagione segna 4 gol con i siciliani. Veste anche la maglia del proprio Paese, con la Romania gioca costantemente nelle formazioni Under 17, 18, 19, 20 e 21. Dopo aver svolto l’intero ritiro estivo con il Sassuolo, si appresta a vestire la maglia azzurra".