Chelsea, accordo da 60 milioni per Cucurella: il Brighton però smentisce

LONDRA (Regno Unito) - Il Chelsea sarebbe ad un passo dall'assicurarsi le prestazioni di Marc Cucurella, terzino sinisto o esterno di centrocampo spagnolo proveniente dal Brighton: per acquistare classe '98 la dirigenza dei Blues verserebbe oltre 60 milioni di euro, una cifra che ha fatto sicuramente scalpore vista la poca esperienza internazionale del calciatore: una sola presenza in nazionale maggiore ed una medaglia d'argento a Tokyo con la rappresentativa olimpica spagnola. Per i londinesi, che stanno finalizzando anche l'arrivo del centrocampista Carney Chukwuemeka dall'Aston Villa per 20 milioni di sterline (circa 24 milioni di euro), sarebbe il terzo colpo dell'estate dopo quelli di Raheem Sterling e Kalidou Koulibaly. Arriva però la smentita del Brighton, che attraverso il profilo Twitter ufficiale della società scrive: "Contrariamente a quanto riportato da numerosi media questa sera, non è stato raggiunto alcun accordo con nessun club per vendere Marc Cucurella".