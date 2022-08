Psg, Galtier annuncia Renato Sanches: "È in arrivo"

Sfuma ufficialmente l'obiettivo Renato Sanches per il centrocampo del Milan : il tecnico del Paris Saint Germain Cristophe Galtier in conferenza stampa ha annunciato l'arrivo del giocatore del Lille a Parigi già nel pomeriggio.

Il mediano lusitano, campione d'Europa con il Portogallo nel 2016, arriverà a Parigi nelle prossime ore per le visite mediche e la firma del contratto: "Renato Sanches è atteso questo pomeriggio - ha spiegato Galtier -. È un giocatore che ha qualità diverse dai nostri giocatori in rosa. È esplosivo, sa rompere le linee e incassare a livello difensivo . Non ha fatto la preparazione con il Lille e quindi sarà in ritardo rispetto ai compagni".

Galtier: "Mi aspetto ancora tre giocatori del mercato"

L'allenatore dei campioni di Francia non ha fatto nomi, ma ha spiegato che attende almeno altri tre giocatori dal mercato: "Voglio un certo numero di giocatori nella mia rosa, giocatori di livello simile per una sana competizione. Questi tre calciatori arriveranno presto o tardi, non so. Ma so che il club sta facendo del suo meglio per migliorare la rosa". Tra questi potrebbe esserci Milan Skriniar.