Lucca all'Ajax: ufficiale il prestito con diritto di riscatto

AMSTERDAM (Olanda) - Dopo Gianluca Scamacca un altro attaccante lascia il calcio italiano: Lorenzo Lucca. Il bomber azzurro passa ufficialmente all'Ajax con l'annuncio del club olandese sul proprio sito ufficiale: "L'Ajax ha raggiunto un accordo con Pisa SC e Lorenzo Lucca per prendere in prestito l'attaccante con effetto immediato. Il giocatore italiano arriva in prestito per una stagione, fino al 30 giugno 2023. L'accordo prevede anche l'opzione di acquisto dell'Ajax". Saluta dunque i nerazzurri il classe 2000 e vola in Eredivise dove al termine della prossima stagione potrà essere confermato se convincerà i lancieri a suon di gol.