"Cavani, non solo Villarreal: spunta la tentazione Boca Juniors"

Tra gli svincolati illustri dell’estate 2022 c’è anche Edinson Cavani, che non sembra avere alcuna fretta di decidere il proprio futuro e scegliere quella che potrebbe essere l’ultima squadra della propria gloriosa carriera.

Tutti pazzi per Cavani Dopo la scadenza del contratto con il Manchester United il Matador è stato avvicinato a tanti club europei e non solo. Dal Villarreal alla Salernitana, fino al Borussia Dortmund, che ha preso in considerazione l’attaccante uruguaiano per tamponare la lunga assenza dello sfortunato Sebastian Haller. Al momento il Villarreal sembra la squadra avvantaggiata nella corsa ad assicurarsi le prestazioni dell’ex Napoli, ma nelle ultime ore sta prendendo quota l’ipotesi Boca Juniors.

"Cavani, spunta l'idea Boca Juniors" Secondo quanto riportato da 'Espn', infatti, quella di vestire la maglia degli Xeneizes sarebbe qualcosa di più che una semplice tentazione per Cavani, il cui obiettivo primario è comunque quello di firmare per un club che gli possa offrire un buon minutaggio in vista del Mondiale in Qatar, al quale il Matador vuole partecipare per chiudere degnamente la propria avventura con la nazionale uruguaiana.