Colpo Chelsea: il club ufficializza l'arrivo dello spagnolo Cucurella

Le prime parole dello spagnolo

Il giocatore è già nel giro della Nazionale spagnola, ed è forse questo particolare che certifica il costo dell’operazione economica piuttosto onerosa portata avanti dal Chelsea. "Sono davvero felice - ha commentato il calciatore alla stampa inglese - per me approdare al Chelsea è una grande opportunità: arrivo in uno dei migliori club al mondo. Lavorerò sodo per aiutare la mia nuova squadra".