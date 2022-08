"Il Real Madrid pensa a Icardi, ma senza Wanda Nara"

Sono tempi duri per Mauro Icardi , chiamato a 29 anni e mezzo a ricostruirsi una carriera che non gli ha più dato grandi soddisfazioni dopo l’addio all’Inter sul finire del mercato estivo 2019. Il triennio al Psg ha permesso all’argentino di riempire la bacheca di titoli, ben pochi dei quali però vinti da protagonista.

Quale futuro per Mauro Icardi?

Ora, a due anni dalla scadenza del contratto, cambiare aria è una necessità dal punto di vista tecnico, dato che Icardi non rientra nei piani del tecnico Galtier e della società, dato che l’eventuale addio al club a parametro zero che potrebbe spalancare a Maurito orizzonti più interessanti sul piano dell’ingaggio è piuttosto lontano. Eppure, nonostante gli appena quattro gol segnati nella scorsa Ligue 1, le offerte per l’ex capitano dell’Inter non mancano, anche di prestigio.

"Real Madrid, aut aut a Icardi"

Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', in particolare, sulle tracce dell’argentino ci sarebbe addirittura il Real Madrid, interessato a tesserarlo come punta di complemento. Uno scenario inatteso e interessante per il giocatore, se non fosse che il Real avrebbe posto un aut aut a Icardi, quello di tenere lontana la moglie Wanda Nara in caso di trasferimento. Implicita quindi la richiesta di non farsi rappresentare dalla consorte, che è anche l’agente di Icardi, in sede di trattativa. Il matrimonio, stando ai rumors, sta scricchiolando, ma al momento la sfera professionale di Mauro resta sotto il controllo di Wanda.