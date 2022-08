Palermo, iniziata l'era Corini. Saric per il centrocampo

PALERMO - Primo allenamento, ieri, per il nuovo tecnico del Palermo Corini: presente anche Marwood, dirigente che ha avuto un ruolo importante nella scelta dell'allenatore, sulla quale ha pesato il grande feeling che Corini ha con la piazza. E non solo: Corini conosce bene il campionato di Serie B e, con il Palermo, ha sicuramente tanta voglia di riscatto dopo l'ultima esperienza poco felice. E ora ci si mette al lavoro per far apprendere al gruppo le proprie idee, ma con gradualità: il fatto che ieri Corini abbia per lo più lavorato sul modulo di Baldini, il 4-2-3-1, fa luce sul fatto che l'allenatore non intenda fare stravolgimenti improvvisi, ma pensi ad adattamenti graduali. Con una rosa che poi andrà qua e là perfezionata con elementi funzionali. Il mercato infatti ferve: a centrocampo De Rose è in partenza per Cesena, ma già si ragiona in entrata dove è stata fatta una proposta all'Ascoli per il bosniaco Saric. Piace anche Calò, in uscita dal Genoa. Ritorno di fiamma per Di Mariano, esterno offensivo del Lecce, allenato da Corini a Novara.