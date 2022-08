Werner torna al Lipsia: la commovente lettera ai tifosi del Chelsea

La lettera ai Blues

Prima di tornare a calcare i campi della Bundesliga però Werner ha voluto dedicare un'emozionante lettera a tutto l'ambiente Chelsea: "Cari Blues - ha scritto l'attaccante sui propri profili social -, la giornata di oggi segna la fine del mio viaggio con il Chelsea. Sono incredibilmente onorato per il tempo passato in questo club speciale. A questo punto vorrei esprimere il mio apprezzamento per i miei compagni di squadra, i tecnici e lo staff e specialmente per voi, gli speciali tifosi del Chelsea. Ho sentito così tanto amore e supporto in questi due anni e non scorderò mai come voi ragazzi mi avete sostenuto nei buoni momenti e in quelli difficili. Abbiamo alzato trofei come la Champions League insieme e ricorderò sempre la canzone che avete scritto e cantato per me. Ora - ha concluso Werner - sono pronto a guardare avanti, sperando di giocare ancora un giorno a Stamford Bridge. A presto, Timo".