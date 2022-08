Serie B, colpo Ternana: dalla Salernitana ecco Mamadou Coulibaly

TERNI - Colpo a centrocampo per la Ternana di Lucarelli. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club rossoverde annuncia "di aver acquisito dalla U.S. Salernitana le prestazioni sportive del calciatore Mamadou Coulibaly. Il centrocampista senegalese classe ’99 si trasferisce a Terni in prestito fino al termine della stagione con opzione e contro-opzione e con riscatto obbligatorio nel caso si verifichino determinate condizioni sportive. Per Coulibaly 104 presenze e 9 reti tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Nella massima serie 23 gare e 2 gol con le maglie di Pescara, Udinese e Salernitana; tra i cadetti 76 partite e 6 reti con Pescara, Carpi, Virtus Entella, Trapani e Salernitana. In Coppa Italia 5 presenze ed un gol con Pescara e Salernitana".