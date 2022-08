"Manchester United, lo spogliatoio si ribella ai capricci di Ronaldo"

Secondo quanto riportato dal 'Sun,' infatti, buona parte dei componenti della rosa del Manchester United sarebbero infastiditi dagli atteggiamenti da “primadonna” di CR7, al punto da vedere positivamente l’eventuale partenza dell’ex attaccante della Juventus nelle battute finali del calciomercato estivo, ipotesi tornata d’attualità nelle ultime ore dopo l’indiscrezione secondo la quale l’ Atletico Madrid avrebbe offerto Alvaro Morata proprio allo United, forse per liberare un posto per Ronaldo, il cui arrivo sarebbe comunque malvisto dai tifosi del Colchoneros.

"Lo spogliatoio del Manchester è stanco di Ronaldo"

Ad amplificare la tensione, come sempre in questi casi, sono i risultati negativi della squadra, che dopo i buoni segnali lanciati durante la tournée estiva, illuminata dal 4-0 al Liverpool, è caduta a sorpresa nella prima giornata di Premier League, sconfitta 2-1 in casa dal Brighton. Ronaldo, partito dalla panchina, è subentrato nella ripresa sullo 0-2, dando anche un buon contributo al tentativo di reazione del Manchester e candidandosi per una maglia da titolare contro il Brentford, ma secondo il 'Sun', che ha citato una fonte interna, gli atteggiamenti di Cristiano “stanno iniziando ad infastidire molti compagni di squadra, che mal sopportano i capricci e i comportamenti infantili del portoghese”.