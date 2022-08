GUBBIO - Il Gubbio con una nota "comunica di aver tesserato per le prossime due stagioni il centrocampista Marco Toscano. Classe '97, Toscano è un playmaker che vanta 188 presenze e 6 reti in carriera; nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Virtus Francavilla con cui ha totalizzato 30 presenze tra campionato e play off di Serie C".