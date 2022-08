Galtier caccia Icardi: “Fuori dal progetto Psg, si cerchi una squadra”

PARIGI (Francia) - " Icardi? La sua esclusione per lo scorso weekend è legata a motivi tecnici , ho parlato con lui, gli ho detto che intendo lavorare con una rosa ristretta alle esigenze della squadra. Il club e Mauro stanno lavorando per trovare la migliore soluzione possibile. Ha giocato pochissimo nelle ultime stagioni, viene da due anni difficili e ha bisogno di rilanciarsi, cambiare squadra . Trovare il posto giusto lo aiuterebbe a ripartire e riprendere al meglio la carriera". In conferenza stampa a due giorni dal match casalingo con il Montpellier, il neo-tecnico del Psg Christophe Galtier ha parlato della situazione dell'argentino ex Inter, fuori dal progetto del club campione di Francia.

Dalla Francia: "Icardi può finire nei dilettanti"

Scaricato pubblicamente dal tecnico del Psg, in Francia non prevedono un futuro roseo per Mauro Icardi. Invitato dal club della capitale transalpina ad allenarsi - insieme agli altri esuberi - in orari e con uno staff differenti rispetto alla prima squadra di Galtier, secondo L'Equipe l'argentino ex Inter potrebbe finire, qualora non trovasse una nuova sistemazione entro la fine del mercato - tra i dilettanti: precisamente, con il National, squadra di quinta divisione francese gestita dal Psg.