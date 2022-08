"Psg, spunta l'idea Rashford per completare l'attacco"

"Psg, per l'attacco piace Rashford"

I nomi non sono stati fatti, ma la lista degli esuberi è molto lunga, mentre in entrata finora sono arrivati giocatori poco “appariscenti”, da Ekitike a Vitinha, da Mukiele a Renato Sanches. Secondo quanto riportato da 'L’Equipe', però, e già anticipato dallo stesso Galtier in conferenza stampa, i campioni di Francia starebbero cercando un attaccante per completare il proprio reparto stellare composto da Kylian Mbappé, Leo Messi e Neymar, individuato in Marcus Rashford.