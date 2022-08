"Lo United al Psg: Volete Rashford? Vale più di 120 milioni"

Il mercato si infiamma e i francesi del Paris Saint Germain non vogliono lasciare nulla di intentato per andare all’assalto della Champions League. Secondo il quotidiano francese L’Equipe, il club parigino avrebbe puntato l’attaccante inglese Marcus Rashford del Manchester United.

Contatti avviati per Rashford

Il Paris Saint-Germain punta sull'attaccante che avrebbe già approvato il trasferimento in Ligue 1. I dirigenti francesi - secondo quanto riporta il quotidiano - hanno già avviato i colloqui con l'entourage di Rashford, che ha il contratto in scadenza nel 2023. Ma da Manchester non arriverebbero segnali altrettanto confortanti per concludere l’operazione di mercato: "Volete Rashford? Vale più di 120 milioni”. I dirigenti inglesi hanno le idee chiare, ma ai francesi non mancano certo i soldi.