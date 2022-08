"Lo United è una big, non può prendere giocatori da Primark come Rabiot"

" Adrien Rabiot e Marko Arnautovic al Manchester United ? Quelli sono giocatori che si possono trovare da Primark e i Red Devils devono puntare più in alto". L'ex bandiera dell'Arsenal Paul Merson è categorico sugli obiettivi di mercato della formazione timonata da Erik Ten Hag .

Al Manchester Evening News, l'ex centrocampista ha proseguito: "Se continuerà a mettere sotto contratto giocatori di questo genere, senza dimenticare il fatto che non si è qualificato per la prossima Champions League, il Manchester United perderà il suo status di big internazionale. I Red Devils devono andare a comprare i giocatori di lusso da Harrods, non a buon mercato da Primark".