"Clamoroso Manchester United, si considera la risoluzione del contratto di Ronaldo!"

MANCHESTER - Due sconfitte di fila nelle prime due di Premier League, Cristiano Ronaldo abulico e Ten Hag subito al centro delle critiche: peggio non poteva iniziare la stagione del Manchester United. Prima il ko in casa contro il Brighton, poi il clamoroso tonfo con il Brentford, vittorioso per 4-0, tanto che Ten Hag ha annullato il giorno di riposo per fare lavorare sodo la squadra. E ora si aggiungono, anzi proseguono, le voci di un addio anticipato di CR7. Insomma, il mix è davvero esplosivo.

Ronaldo, risoluzione del contratto?

Il mercato è ancora aperto e il caso Ronaldo continua a tenere banco. L'ex Juve ha già chiesto allo United la cessione per giocare la Champions League, ma ora la mossa a sorpresa potrebbe farla il club inglese: secondo Sky Sports Uk, i Red Devils starebbero pensando alla risoluzione del contratto del portoghese, che ha ancora un anno con l'opzione per altri dodici mesi. Al Manchester non è piaciuto il comportamento di Cristiano in questo avvio di stagione, e ora è sotto esame: o cambia atteggiamento o l'ipotesi addio si fa più concreta.

Retroscena Cristiano Ronaldo: Mendes lo offrì a Inter e Milan ma...

14 km di corsa: Ten Hag fermato dallo staff

La gestione di Ronaldo è in mano ovviamente anche a Ten Hag, che intanto serra i ranghi e ci va duro: non ha concesso il giorno libero alla squadra, facendola sudare sul campo. In Inghilterra scrivono che nella seduta extra voleva far correre i suoi per quasi 14 chilometri, perché il Brentford ha corso molto di più del Manchester sabato (109 km contro 95), ma preparatori e staff sanitario lo hanno convinto a soprassedere per rischio di infortuni. Caos totale.