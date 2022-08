"Manchester United e Ronaldo, tutti i rischi della risoluzione senza giusta causa"

Il Manchester United è alle prese con uno dei momenti più bui della propria storia dopo le sconfitte contro Brighton e Brentford che relegano i Red Devils all’ultimo posto della Premier League dopo due giornate con un gol realizzato, su autorete, e sei subiti.

Manchester United nel tunnel, crisi e caso Ronaldo Il nuovo corso di Erik Ten Hag è iniziato nel peggiore dei modi e i problemi da risolvere per il tecnico olandese sono tanti. Il più scomodo resta però quello legato alla situazione di Cristiano Ronaldo, titolare e in campo per 90 minuti a Brentford, ma sempre più corpo estraneo alla squadra. Il portoghese non ha nascosto il proprio nervosismo in campo verso i compagni, in particolare il portiere De Gea, e anche all’indomani della partita, pur allenandosi regolarmente, ha pranzato a parte ribadendo la volontà di cambiare aria.

Cristiano Ronaldo e il "periodo protetto" del contratto Il tempo però stringe e a complicare le cose ci sono possibili rischi per entrambe le parti in caso di risoluzione contrattuale, l’ultima ipotesi di cui si è iniziato a parlare vista la scarsità di offerte per CR7. Il 'Mundo Deportivo' ha analizzato la situazione, soffermandosi sul fatto che Ronaldo è all’interno di quello che è il “periodo protetto” del proprio contratto, in scadenza nel giugno 2023 e che per regolamento Fifa parte da due anni prima della scadenza. L’'articolo 17 dello Statuto consente a un giocatore o alla società di risolvere il contratto senza giusta causa, ma la parte che risolve il contratto è chiamata al pagamento di un indennizzo, calcolato anche in base all’ingaggio del giocatore.