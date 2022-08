In Spagna sicuri: "Il Manchester United punta Casemiro"

ROMA - Con il caso Cristiano Ronaldo che continua a tenere banco e due sconfitte di fila sul groppone il Manchester United cerca rinforzi e una 'scossa' in grado di cambiare volto a un avvio di stagione da incubo . Oltre a uno o due attaccanti , soprattutto qualora CR7 alla fine dovesse partire, serve un innesto nella mediana del nuovo tecnico Erik Ten Hag e potrebbe arrivare dalla Spagna. Secondo 'Marca' infatti i dirigenti dei 'Red Devils' sono a Madrid e tra gli obiettivi ai quali lavorano c'è Casemiro , centrocampista brasiliano del Real Madrid "al quale pensano come possibile rinforzo per l'attuale fanalino di coda della Premier League".

Punto fermo di Ancelotti

Il quotidiano spagnolo, nella sua edizione online, sottolinea che Casemiro "è un punto fermo per Ancelotti, con il quale ha una complicità speciale", ma spiega anche che "nel club blanco nessuno sfugge alle regole del mercato". Nel Real prosegue ancora Marca, "ci sono sette centrocampisti e tutti, come dimostrato contro l'Almeria, possono occupare posizioni differenti". La partenza del brasiliano quindi non è impossibile: "Ci sono altre due settimane davanti e il mercato - conclude Marca - riserva sempre delle sorprese negli ultimi giorni". Un eventuale acquisto di Casemiro potrebbe escludere definitivamente un'offerta last minute dello United per Milinkovic-Savic, che sembra sempre più destinato a restare nella Lazio. Da capire inoltre se l'arrivo del brasiliano sarebbe alternativo al possibile acquisto dello juventino Rabiot, di recente accostato con insistenza ai 'Red Devils'.