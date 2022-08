"Morata verso la permanenza all'Atletico, niente Juve o United"

A inseguirlo, nell'ultimo mese, tre squadre di Premier come Manchester United , Tottenham e Newcastle ma, l'unica alternativa che Alvaro ha sempre tenuto in considerazione, per motivi famigliari, è stata quella della Juventus , che però non è riuscita a versare i 35 milioni richiesti dai Colchoneros. "Ora, però, per portarlo via, ce ne vorrebbero almeno il doppio".

Morata, lo United insiste ma "difficilmente Alvaro lascerà l'Atletico Madrid"

E, "a certe condizioni - scrive As - solo il Manchester United è in grado di tenere accesa la trattativa. I Red Devils insistono per averlo là davanti, in realtà l'idea di Morata, nell'ultimo mese, sempre per motivi legati alla sua famiglia, non è cambiata: restare a Madrid, all'Atléti, in cui ora interpreta il ruolo di numero 9 indiscusso, o tornare alla Juve".