"Psg, si assottiglia la lista degli esuberi: Gueye e Kehrer verso l'addio"

In attesa di capire se ci sarà spazio e tempo per tornare alla carica con l’ Inter per Milan Skriniar , la principale missione del Psg sul mercato riguarda attualmente il tentativo di smaltire il folto gruppo di esuberi, composto da ben 15 giocatori .

Piazzare i tanti giocatori che non rientrano nei piani di tecnico e società, e spesso vincolati al Psg da ingaggi molto alti e non sostenibili da diversi altri club, è fondamentale per provare a concludere altre operazioni in entrata nella parte finale della sessione di mercato e in tal senso il primo a lasciare la Francia dovrebbe essere Thilo Kehrer .

"Psg, Kherer al West Ham: anche Gueye verso l'addio"

Il difensore tedesco, al Psg dal 2019, ha accettato il trasferimento al West Ham, a caccia di rinforzi dopo il pessimo avvio di Premier League (zero punti in due giornate). Kehrer sarà il secondo volto nuovo dei claret & blue in arrivo dal Paris, dopo il portiere Alphonse Areola. Esperienza francese ai titoli di coda anche per Idrissa Gueye. L’esperto centrocampista senegalese, campione d’Africa con la propria nazionale lo scorso febbraio, non è ai primi posti della lista degli indesiderati, avendo giocato diverse partite nella scorsa stagione, ma per lui potrebbe non esserci più spazio nel nuovo Psg, così, come riporta 'SkySports', sembra quasi fatta per il ritorno del giocatore all’Everton, club da dove il Paris lo aveva prelevato per 32 milioni dal 2019.

Gueye lascia il Psg, possibile effetto domino sul mercato

I Toffees sono alla ricerca di rinforzi dopo il pessimo avvio di Premier (zero punti in due partite), ma questo trasferimento potrebbe far scattare un vero e proprio effetto domino sul mercato, con Dele Alli pronto a fare le valigie in direzione Besiktas. Non è da escludere inoltre che lo stesso Psg valuti di riempire il posto vuoto che si creerebbe a centrocampo con Fabian Ruiz, per il quale è aperta la trattativa con il Napoli a propria volta a un passo da Tanguy Ndombele.