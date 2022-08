"Cavani, spunta il Valencia: il Matador vuole la Liga"

Incoraggiato dalla sofferta, ma preziosa, vittoria per 1-0 sul Girona nella prima giornata di Liga il Valencia di Rino Gattuso è alla ricerca di rinforzi di mercato low cost per arricchire una rosa che al debutto in campionato era infarcita tra campo e panchina di giovani e giovanissimi.

"Valencia, contatti avviati con il fratello di Cavani"

Secondo quanto riporta 'Marca' il Valencia potrebbe presentare presto un’offerta al Matador, ma a patto che un altro uruguaiano, Maxi Gomez, accetti il trasferimento al Fenerbahçe. Gli uomini-mercato del Valencia sarebbero in contatto da alcuni giorni con il fratello minore di Cavani, che cura gli interessi dell’ex attaccante di Palermo, Napoli e Psg e lo scoglio maggiore da superare è ovviamente quello legato all’ingaggio richiesto dal giocatore, fuori dal budget del Valencia.

Edinson Cavani e l'obiettivo Qatar 2022

Cavani è però affascinato dalla possibilità di approdare nella Liga, dopo essere già stato protagonista in Premier, Serie A e Ligue 1, e non a caso ha ancora sul tavolo la proposta del Villarreal, che non ha però ancora soddisfatto le richieste economiche dell’uruguaiano. Edinson avrebbe anche già avuto contatti diretti con lo stesso Gattuso e avrebbe messo il Valencia in cima alla propria lista di preferenze, anche rispetto alle tante offerte arrivate dal Sudamerica, su tutte quelle del Peñarol e del Boca Juniors. La priorità di Cavani è infatti quella di restare in Europa in un campionato di primo livello in vista del Mondiale in Qatar del prossimo autunno.