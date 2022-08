Cagliari, rebus Pereiro: tesoretto o uomo in più?

CAGLIARI - La questione relativa ai fratelli Tramoni e agli sviluppi finali, col trasferimento al Pisa per circa 4.5 milioni. Restano alcune situazioni da chiarire, non ultima quella di Pereiro, in luce a Como ma con un futuro da scrivere. L'ingaggio, da 1.8 milioni, mal si sposa con la politica del risparmio dei rossoblù e il giocatore è sul mercato. I pretendenti però sono a loro volta scoraggiati dallo stipendio, legato anche a un rendimento a volte altalenante. Con il Como è stato determinante, ma se non avesse continuità, sarebbe un lusso difficilmente sopportabile per il Cagliari. Per quanto riguarda la questione esterno sinistro, il Cagliari cerca un elemento già pronto e in questo senso può esser buono il nome di Barreca, attualmente al Monaco con contratto in scadenza nel 2023, o anche un altro ex come Murru. Senza dimenticare l'olandese Zeegelaar, svincolato.