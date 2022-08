Virtus Francavilla, rinforzo d'esperienza: dall'Alessandria c'è Giorno

La nota della Virtus Francavilla

"Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Giorno, proveniente dall’Us Alessandria 1912. Il centrocampista lombardo, classe 1993, ha collezionato oltre 230 presenze tra i professionisti, 14 gol e 15 assist. Vanta anche alcune presenze in serie B con l’Alessandria. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Pro Patria, Vis Pesaro, Casertana, Modena, Vicenza, Monza, Monopoli, Alessandria e Triestina. Nella scorsa stagione tra le file degli alabardati, 16 presenze in stagione. Il calciatore è già a disposizione di mister Antonio Calabro per la gara amichevole con il Fasano".