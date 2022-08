Eintracht, Pellegrini si presenta: “Cercherò di seguire le orme di Kostic”

Luca Pellegrini è atterrato nel mondo Eintracht. Facendo il percorso inverso di Filip Kostic, ha lasciato Torino e la Juve per Francoforte. Un'esperienza all'estero per cercare anche di avere più spazio, magari per invogliare gli stessi bianconeri a riportarlo a casa l'anno prossimo. O per imporsi a livello internazionale.

Pellegrini: “C'erano altre richieste, ma ho scelto subito l'Eintracht” Pellegrini è stato accolto bene a Francoforte: “Le mie prime impressioni sono molto positive, ho potuto conoscere l'intero staff e trovo tutti molto ospitali. Sono felice di essere qui, avevo parlato con direttore sportivo e allenatore ed ero rimasto subito molto colpito. C'erano altre richieste per me, ma nel giro di pochi giorni ho scelto l'Eintracht: è successo tutto in tempi piuttosto brevi. Il mio ruolo esatto non è così importante... Se ci fosse bisogno e l'allenatore me lo chiedesse, giocherei pure in porta!".