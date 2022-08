Serie C, Pescara: ufficiale l'arrivo di Aloi dall'Avellino

PESCARA - Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Pescara annuncia "di aver raggiunto l’accordo con la società Avellino Calcio, per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Julian Illanes e, contestualmente, di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Salvatore Aloi. La società saluta e ringrazia Julian Illanes per la professionalità mostrata in questi anni in BiancAzzurro e augura le migliori fortune sportive".