"Chalobah via dal Chelsea in prestito: Milan, Inter e Roma interessate"

Il Chelsea sarebbe pronto a concedere una cessione in prestito a Trevoh Chalobah, centrale inglese classe 1999 in cerca dello spazio che non trova attualmente alla corte di Tuchel. Secondo The Athletic, sulle tracce del giocatore non ci sarebbero solo club di Premier League ma anche alcune big italiane.

"Chelsea, Chalobah via in prestito per giocare" Reduce da una stagione in cui ha giocato saltuariamente, Chalobah sta cercando quella continuità necessaria per compiere il salto di qualità, e sarebbe pronto ad andarsene in prestito secco anche all'estero, in un club che partecipa ad una competizione europea. Secondo The Athletic il difensore avrebbe attirato l'attenzione anche di tre club di Serie A, Inter, Milan e Roma, tutte a caccia, per un motivo o per l'altro, di un colpo last minute in difesa, preferibilmente a basso costo.