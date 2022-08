“Cavani, si decide il suo futuro: Villarreal o Valencia destinazioni preferite”

Sono ore decisive per il futuro di Edinson Cavani , libero da giugno dopo l'esperienza al Manchester United . L'obiettivo dell'attaccante ex Napoli è giocare nella Liga, visto che è già stato negli altri tre campionati principali, vale a dire Inghilterra, Francia e Italia. E poi ci sono i campionati mondiali in Qatar da preparare, che sarebbero i quarti per Cavani. A riassumere la situazione è il Mundo Deportivo.

A Cavani si sono avvicinate squadre spagnole meno blasonate di Villarreal e Valencia , che sono le sue destinazioni preferite, ma il Matador le ha escluse. Al Villarreal ritroverebbe Unai Emery , che è stato il suo allenatore al Psg nel periodo migliore di Edi. Proprio Emery recentemente ha fatto accenno al possibile arrivo dell'attaccante, lasciando la porta aperta alla trattativa. Il suo arrivo potrebbe essere accelerato dalla partenza di Paco Alcacer per gli Emirati Arabi Uniti. Poi c'è il Valencia , con Gennaro Gattuso che ha espresso il suo interesse per Cavani. Ci sarebbero stati anche negoziati tra il club e l'entourage del sudamericano.

“Cavani intanto si allena in Uruguay”

Attende una telefonata, in Uruguay, Cavani, che continua ad allenarsi giornalmente al Celeste Complex, centro sportivo della Nazionale dell'Uruguay, sotto la supervisione dello staff tecnico della squadra. Suo fratello e anche rappresentante, Walter Guglielmone, è in Spagna per negoziare e far sapere poi a Edinson l'esito delle trattative.

Qualora non dovesse concretizzarsi la possibilità spagnola, ci sarebbe il Nizza sulle piste del giocatore, ma questo affare non sembra molto probabile. Infine, c'è la pista sudamericana, anche se a oggi non è la destinazione prioritaria. Ci sarebbe il Flamengo, che è in semifinale di Coppa Libertadores, che avrebbe già fatto un'offerta e ora attende.