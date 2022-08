Dortmund, Watzke chiude a Ronaldo: "Non ci sono stati contatti"

DORTMUND (Germania) - Il quotidiano Bild ha garantito, confermando le indiscrezioni riportate dalla stampa britannica negli ultimi giorni, l'esistenza effettiva di un contatto tra il procuratore Jorge Mendes e il Borussia Dortmund per parlare di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è intenzionato a lasciare il Manchester United per giocare in Champions League, ma l'amministratore delegato del club giallonero Hans-Joachim Watzke ha spento sul nascere qualsiasi chance: "Lo amo come giocatore: è un fuoriclasse e chiaramente sono affascinato dall'idea di vederlo giocare al Signal Iduna Park, ma non c'è nessun contatto tra le due squadre. Non è una possibilità. Quindi bisognerebbe smetterla di parlarne", ha raccontato Watzke. Un altro club si defila nella corsa all'asso portoghese.