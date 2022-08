Edinson Cavani è ad un passo dal Villareal. L'attaccante uruguaiano, che in Italia ha vestito le maglie di Palermo e Napoli, sta per firmare un contratto con il club spagnolo. A riportarlo è l'Equipe. Secondo il quotidiano francese, che cita come fonte i giornalisti della tv argentina Tyc Sports, il 35enne bomber uruguaiano, attualmente svincolato dopo aver chiuso il suo legame con il Manchester United, si unirà domani al club spagnolo. Dopo le visite mediche, arriverà la firma sul contratto.