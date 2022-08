Ufficiale, Vardy rinnova con il Leicester fino al 2024: "La festa continua!"

Vardy al settimo cielo per il rinnovo con il Leicester: "Scelta semplice"

Una gioia immensa per Vardy che ai microfoni del sito del Leicester ha rilasciato queste dichiarazioni: “Ovviamente sono al settimo cielo. Quando ho sentito che c'era la possibilità di rinnovare con il club ho capito che c'era una sola cosa da fare, firmare. La decisione è stata facile. Sono qui da abbastanza tempo ormai che mi sento parte dell'arredamento. Si vede dal modo in cui stiamo cercando di giocare che il vlub vuole andare aventi e puntare verso l'alto. Sono al settimo cielo per continuare a far parte di questo progetto. Ora si tratta di questa stagione e di finire il più in alto possibile. Le mie gambe stanno ancora bene, quindi continuerò ad aiutare la squadra il più possibile, sia che si tratti di segnare o di fare assist, sono qui per fare questo".