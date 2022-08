SASSARI - Attraverso i propri canali social, la Torres ha reso noto l'ingaggio dell'attaccante classe 1990 Davide Luppi. In carriera il nuovo attaccante della Torres, che ha scelto la maglia numero 20, vanta 145 presenze e 24 reti in Serie B, oltre a 168 gare e 17 reti in Serie C. E' cresciuto nei settori giovanili di Bologna e Sassuolo, vestendo anche le maglie di Verona, Modena e Virtus Entella. Nell'ultima stagione Luppi ha giocato nella Feralpisalò totalizzando 35 presenze e 8 reti.