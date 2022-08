Calciomercato Live: notizie e trattative di oggi, diretta 24 agosto

Il mercato di oggi in diretta: gli scambi e gli aggiornamenti che avvengono oggi, 24 agosto 2022. Segui le trattative in tempo reale nella nostra pagina Live dedicata.

10:50

Juve, visite mediche per Tommaso Mancini

Il talentuoso attaccante classe 2004 prelevato dal Vicenza sarà a disposizione della Primavera di Paolo Montero e dell'Under 23 di Massimo Brambilla. In attesa di vedere comparire alla Continassa gli ultimi acquisti attesi da Max Allegri e dai tifosi, al centro di allenamento della Juventus è arrivato Tommaso Mancini. APPROFONDIMENTO

10.28

Il Napoli accelera per Keylor Navas

Il Paris Saint Germain vuole Fabian Ruiz, l'ostacolo è lo stipendio da 9 milioni a stagione del portiere. ECCO IL VIDEO



09:42

"Milan, Tanganga si allontana: il Nottingham Forest prepara 20 milioni"

La neopromossa in Premier League pronta a soddisfare per intero le richieste del Tottenham che, per il difensore cresciuto proprio nell'Academy degli Spurs e obiettivo dei rossoneri, aveva rifiutato 16 milioni. Il Milan rischia di perdere l'obiettivo difensivo Japhet Tanganga. Il motivo lo spiega The Athtletic: "Il Nottingham Forest crede molto nel centrale prodotto dell'Academy degli Spurs e vuole soddisfare con 20 milioni la richiesta del Tottenham, che avevo rifiutato la precedente offerta di 16". LEGGI TUTTO

08:55

Lazio, l'occasione è Reguilon: Lotito e Sarri in attesa

La trattativa che ha avvicinato Acerbi all’Inter può spingere il terzino del Tottenham verso Formello. Lo spagnolo aspetta i biancocelesti: vuole rilanciarsi e provare a conquistare la chiamata per i Mondiali. Lo spiraglio si è aperto, la Lazio ci pensa, Sarri lo aspetta. Acerbi più vicino all’Inter spinge Reguilon verso Formello. L’ultimo regalo, promesso da Lotito al tecnico, potrebbe prendere corpo con un gioco di prestigio. Riflessioni aperte in attesa di capire se il patron del club biancoceleste entrerà o meno in azione, chiudendo il mercato con l’ultimo colpo: un terzino sinistro. LEGGI TUTTO



08:45

Navas e Napoli, accelerata finale: Fabian Ruiz verso il Psg

Doppio affare da condurre in porto: la cessione dello spagnolo e l’ingaggio del portiere. Blitz di Micheli a Parigi per chiudere: il traguardo è vicino. Ultimo tango a Parigi: è quello che il Napoli sta ballando per chiudere il carnet Navas-Ruiz. Dentro o fuori: oui, cioè sì, non c'è altro da fare considerando che il tempo stringe e manca appena una settimana per definire ogni affare. Quello duplice con il Psg vive la sua fase cruciale, decisiva: ieri, infatti, un inviato speciale del club azzurro è volato in Francia, con vista sulla Torre Eiffel, per provare a scrivere il finale della lunghissima storia - quasi telenovela - di Keylor e Fabian. Vite parallele, certo, ma anche vite simili: entrambi hanno una valigia pronta; entrambi sono ai margini dei rispettivi progetti; entrambi domenica non sono stati convocati in campionato. LEGGI TUTTO

08:44

Acerbi dice sì, l'Inter quasi. Marotta e le questioni Akanji e Chalobah

La Lazio apre al prestito con riscatto: il problema degli ultimi due mesi di stipendio può essere superato, ma restano altri due avversari da scavalcare per il centrale fuori rosa. Volendo, Acerbi potrebbe sbarcare già oggi a Milano per diventare nel giro di qualche ora un giocatore dell’Inter. E Inzaghi lo accoglierebbe a braccia aperte. Tuttavia, il club nerazzurro vuole prendersi tutto il tempo a disposizione per scegliere il difensore che andrà a completare la rosa. L’incontro di ieri con Pastorello, agente del centrale della Lazio, è stato positivo, nel senso che è servito ad avvicinare ulteriormente le parti. Solo che dal punto di vista tecnico, in viale Liberazione hanno altre priorità: in cima alle preferenze nerazzurre c’è Chalobah del Chelsea (oggi contatto tra gli agenti e il club londinese) e subito dopo Akanji del Borussia Dortmund, ma sono entrambe piste complicate. APPROFONDISCI

08:24

Juve, a Paredes fa spazio Zakaria

Con Arthur che resta “incedibile” si cerca l’intesa con il Monaco: ecco come i bianconeri possono arrivare all’argentino del Psg. La Juve prova a fare spazio a Paredes. Il poco o nulla in termini di gioco e di idee proposto nel pari contro la Sampdoria ha acceso ulteriormente la luce, se ancora ce ne fosse bisogno, sulle lacune del centrocampo bianconero e, di conseguenza, sulle necessità del reparto. Serve un innesto per trovare iniziativa e fluidità di manovra e per consentire a Locatelli di “liberarsi” dall’ingessatura di un ruolo da regista che ne limita potenzialità e qualità. L’identikit del prescelto porta, ormai da settimane, a Leandro Paredes ma, per arrivare all’argentino del Paris Saint Germain, bisogna trovargli posto in gruppo e questo passa necessariamente dalle cessioni. LEGGI DI PIU'

07:56

Roma, Belotti lo sblocca Felix: ok alla Cremonese

Il ghanese non era convinto, ma i fischi di lunedì all’Olimpico lo hanno scosso. Manca ancora l’accordo tra i club. L’ex granata aspetta il sì per volare da Mou. Stavolta (forse) ci siamo davvero. La trattativa con la Cremonese per Felix Afena Gyan è entrata nel vivo. E’ il pezzo del mosaico che manca per permettere al disegnatore Mourinho di completare l’attacco della Roma. Andrea Belotti, il prescelto, aspetta solo una telefonata liberatoria per imbarcarsi un volo dall’aeroporto di Palermo, dove si sta allenando da solo da un mese. Non si tratta del sostituto di Zaniolo, chiaramente, ma del centravanti che servirà a sostituire o ad affiancare Abraham quando l’allenatore ne avvertirà la necessità. APPROFONDISCI

07:40

Roma tra Lukic e Zakaria per Mourinho. Idea Nandez last minute

In attesa di sistemare il programma di recupero per Wijnaldum, il club va a caccia del rinforzo per il centrocampo: piacciono il serbo del Torino e lo svizzero in uscita dalla Juve, già sondati in passato. La passione travolgente dei tifosi della Roma non si limita al sostegno incredibile che si sente allo stadio Olimpico, ma anche alla spinta per il mercato. Nelle ultime ore il profilo di Radja Nainggolan, centrocampista ancora amatissimo, è stato subissato di richieste: «Torna da noi per sostituire Wijnaldum». Lui, che da un anno è tornato in Belgio per giocare nell’Anversa, ha risposto: «Così mi emoziono». Tutto accade perché un sito belga ha lanciato la notizia secondo la quale Nainggolan si sarebbe offerto alla Roma, dove ha ancora una bella villa. Ma è difficile che Mourinho si rivolga a un centrocampista di 34 anni che per tanti motivi ha concluso da qualche stagione un percorso professionale di alto livello. LEGGI TUTTO