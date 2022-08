"Manchester United, Ziyech si allontana: spunta l'idea Depay"

L’attaccante olandese sembra essere uscito dai radar dei bianconeri dopo che nell’incontro andato in scena martedì alla Continassa Max Allegri ha espresso alla dirigenza la propria preferenza per Arkadiusz Milik , che sembra quindi destinato ad essere l’attaccante che completerà l’attacco della Juve diventando l’alternativa a Dusan Vlahovic .

"Il Manchester United pensa a Depay"

A far saltare il piano Depay per la Juve sarebbero però state anche le esose richieste d’ingaggio avanzate dall’attaccante, oltre che la decisione della società di risparmiare qualcosa per arrivare anche ad un centrocampista. Le stesse richieste di Depay potrebbero però venire accolte dal Manchester United, la cui caccia ai rinforzi offensivi non si è arrestata dopo la vittoria scacciacrisi sul Liverpool in Premier League.

"Addio Chelsea, Ziyech tra Ajax e Tottenham"

Secondo quanto riportato da 'Marca', infatti, i Red Devils potrebbero deviare le proprie attenzioni su Depay dal momento che la corsa a Hakim Ziyech si è complicata a causa della concorrenza del Tottenham, riportata dal 'Sun'. L’esterno marocchino del Chelsea è diventato un obiettivo di Antonio Conte gli Spurs sembrano in vantaggio sull’Ajax, pronto dal canto proprio a riaccogliere Ziyech, a patto però che si concretizzi la cessione di Antony proprio al Manchester United. Il domino degli attaccanti in Premier potrebbe quindi completarsi con il brasiliano e Depay alla corte di Ten Hag e una nuova chance per Ziyech in Inghilterra, senza cambiare città, per completare il super attacco degli Spurs con Harry Kane e Son.